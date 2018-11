Ronnie O'Sullivan staat vijfde keer in de finale Champion of Champions snooker MH

10 november 2018

08u06

Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich gisteravond in het Engelse Coventry voor de vijfde keer, op zes edities, voor de finale van het Champion of Champions geplaatst. In zijn halve finale nam de 42-jarige Engelsman met 6-3 de maat van zijn landgenoot Shaun Murphy (WS-10). De Noord-Ier Mark Allen (WS-7) en de Engelsman Kyren Wilson (WS-9) spelen vandaag de tweede halve finale.

Murphy potte twee centuries weg (123 en 102), maar dat woog niet op tegen het geweld van "The Rocket". Die liet breaks van 64, 82, 51, 129, 127, 65 en 59 in de pockets verdwijnen. Hij nam zo op gepaste wijze revanche voor de finale van vorig jaar, waarin hij met 10-8 de duimen moest leggen voor Murphy.

O'Sullivan won het Champion of Champions in 2013 en 2014 en was de voorbije twee jaar runner-up. In 2015 liet hij het toernooi met de toernooiwinnaars van het afgelopen kalenderjaar aan zich voorbij gaan. Zondag kan hij een 65e titel op zijn palmares brengen, een tweede dit seizoen. In september won hij het Shanghai Masters, net als het Champion of Champions een non-ranking event.

Halve finales (best of 11):

Ronnie O'Sullivan (Eng/3) - Shaun Murhy (Eng/10) 6-3

67-57,0-123(123), 99(64)-23, 134(82)-1, 57(51)-70, 129(129)-1, 127(127)-3, 0-102(102), 124(65,59)-7

Mark Allen (NIe/7) - Kyren Wilson (Eng/9) zaterdag