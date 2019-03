Ronnie O’Sullivan staat op één break van duizendste century



10 maart 2019

18u11

Bron: Belga 0 Meer Sport De kans is groot dat Ronnie O’Sullivan vanavond in het Engelse Preston een nieuwe mijlpaal in zijn carrière neemt. In de finale van het Players Championship potte de 43-jarige Engelsman deze namiddag zijn 998e en 999e century weg. Het leverde hem tegen de Australiër Neil Robertson een 7-2 voorsprong op. De wedstrijd naar een best of 19 wordt om 20u hervat.

🚀 Ronnie O'Sullivan is destroying Neil Robertson in the Players Championship final...



💪 6-1 up

💯 998th career century

👌 Shots like this...pic.twitter.com/uZbV2teMuj Sporting Life(@ SportingLife) link

De namiddagsessie leverde een ongezien festival van hoge breaks op. In negen frames werden er niet minder dan elf van boven de vijftig gepot. O’Sullivan schitterde met breaks van 67, 52, 66, 70, 65, 50, 116, 56 en 105. Robertson deed met 65 en 78 een meer bescheiden duit in het zakje. O’Sullivan stormde meteen naar een 4-0 voorsprong en won zo een elfde frame op rij in het toernooi. Die reeks leek hij in het vijfde frame voort te gaan zetten, maar na een zeldzaam foutje van ‘The Rocket’ kreeg Robertson zijn naam dan toch op het scorebord.

O’Sullivan not best pleased with himself after this miss 👀#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/Rfx6gNi76M Live Snooker(@ Livesnooker) link

Het recordaantal centuries heeft O’Sullivan al sinds januari 2015 in handen. Bij de Schot Stephen Hendry stopte de teller in 2012 op 775. O’Sullivan heeft nog een ander record van Hendry in het vizier. In zijn vijftigste finale van een full rankingtoernooi kan hij zijn 35ste titel pakken en dat is er slechts één minder dan Hendry.