Ronnie O’Sullivan maakt zijn 992ste century ongeldig. En daar zien fans een complot in LPB

13 februari 2019

16u42 0 Meer Sport Ronnie O’Sullivan en bizarre stoten aan de snookertafel, er komt geen einde aan. Op de Welsh Open pakte ‘The Rocket’ gisteren uit met een manoeuvre dat op sociale media zowaar aanleiding gaf tot complottheorieën.

Wat was er gebeurd? In het vierde frame van zijn duel tegen Sanderson Lam was O’Sullivan op weg naar de 992ste century in zijn carrière. Met 95 punten op zijn conto potte O’Sullivan de roze bal. Goed voor 101 punten op de teller, maar tot verbijstering van het publiek maakte de flamboyante Brit zijn century weer ongeldig. Hij potte namelijk een rode bal alvorens de scheidsrechter de roze bal weer op de juiste plaats gelegd had. Een onreglementaire actie. Gevolg: slechts 95 punten voor O’Sullivan, en zes voor Lam.

Het merkwaardige tafereel deed tal van snookerfans steigeren. Die oordeelden dat O’Sullivan het manoeuvre met opzet had uitgevoerd. De vijfvoudig wereldkampioen nadert immers de historische kaap van 1.000 centuries, een mijlpaal die nog geen enkele speler bereikte. Volgens sommige fans wil O’Sullivan zijn 1.000ste century liever vestigen in een ‘belangrijke’ match. “Ronnie pleegt sabotage op zijn breaks, hij nadert te dicht op de 1.000 centuries", klonk het. “Zo’n historisch moment wil hij bewaren voor de Crucible.” Een theorie die op sociale media de nodige bijval vond.

In de legendarische Crucible in Sheffield gaat op 20 april het WK van start. Geen betere locatie natuurlijk voor O’Sullivan om voor zijn 1.000 century te pieken naar het mekka van de snookersport. Maar of dat tot complottheorieën moet aanleiding geven? ‘The Rocket’ liet zich in elk geval weinig gelegen aan de verdachtmakingen van de fans. “Als ik ooit één century tekort kom om de 1.000 te bereiken, is dat jouw schuld”, tweette hij met een knipoog richting scheidsrechter Brendan Moore.

:laughing: Cheeky Ronnie O'Sullivan is at it again - this time beating the ref to the re-spot at the Welsh Open pic.twitter.com/NTGBjZq07f Sporting Life(@ SportingLife) link

If I come up 1 short of the 1000 centuries, I’m blaming you 😂😂😂 https://t.co/1nKQNtny3M Ronnie O'Sullivan(@ ronnieo147) link