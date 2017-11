Ronnie O'Sullivan maakt brandhout van titelverdediger John Higgins op Champion of Champions Redactie

22u58

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-7) heeft zich in het Engelse Coventry als laatste voor de halve finales van het Champion of Champions geplaatst. De 41-jarige Engelsman deed dat met groot vertoon. Hij maakte met 6-0 brandhout van de Schotse titelverdediger John Higgins (WS-4) en liet daarbij breaks noteren van 81, 101 en 138, de hoogste van het toernooi tot nog toe.

O'Sullivan nam zo stevig weerwraak voor zijn verloren finale van vorig jaar. Daarin moest hij toen met 10-7 de duimen leggen voor Higgins. De clash tussen vijfvoudig wereldkampioen O'Sullivan en viervoudig wereldkampioen Higgins kwam er nadat O'Sullivan in de eerste ronde ook al een voormalige wereldkampioen en ex-winnaar van het Champion of Champions met veel bravoure uitgeschakeld had. De Australiër Neil Robertson (WS-9) moest met 4-1 voor de bijl. Met breaks van 70, 72 en 134 klaarde "The Rocket" die klus in amper 1 uur en 17 minuten.

Higgins maakte in zijn achtste finale tegen Anthony McGill (WS-16) niet minder indruk. Met breaks van 50, 75, 78 en 85 gaf hij zijn landgenoot in 1 uur en 20 minuten een 4-0 om de oren. Tegen O'Sullivan kwam Higgins echter heel wat minder goed uit de verf. Hij stapelde de missers op en kon alleen in de eerste twee frames wat weerwerk bieden.

O' Sullivan kan het invitatietoernooi voor de toernooiwinnaars van het voorbije jaar een derde keer winnen, na 2013 en 2014. Vrijdag moet hij daarvoor in de halve finales (best of 11) eerst voorbij Anthony Hamilton (WS-26), die zich maandag al plaatste door de Welshman Ryan Day (WS-18) met 6-4 te verslaan. Zaterdag geeft Luca Brecel (WS-14), de enige niet-Engelsman bij de laatste vier, Shaun Murphy partij (WS-5).

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar steekt 100.000 pond (113.000 euro) op zak.

Photo News

Achtste finales:

Ronnie O'Sullivan (Eng/7) - Neil Robertson (Aus/9) 4-1

88-0, 29-66, 78(70)-44, 72(72)-9, 134(134)-0

John Higgins (Sch/4) - Anthony McGill (Sch/16) 4-0

83(50)-33, 78(75)-41, 80(78)-29, 101(85)-23

Kwartfinales:

Ronnie O'Sullivan (Eng/7) - John Higgins (Sch/4) 6-0

85-41, 80-48, 81(81)-0, 93-1, 101(101)-34, 138(138)-0

Halve finales:

vrijdag:

Ronnie O'Sullivan (Eng/7) - Anthony Hamilton (Eng/26)

zaterdag:

Luca Brecel (Bel/14) - Shaun Murpy (Eng/5)