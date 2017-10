Ronnie O'Sullivan is weer zijn geniale zelf en wint English Open PL

22u15

Bron: Belga 0 Getty Images Meer Sport Ronnie O'Sullivan heeft in Barnsley de English Open snooker gewonnen. In de finale tegen zijn zestien jaar jongere landgenoot Kyren Wilson was de 41-jarige Engelsman weer helemaal zijn geniale zelf. Met breaks van 115, 54, 131, 77, 87, 96, 50, 127 en 132 stormde 'The Rocket' naar een 9-2-overwinning. Hij liet daarbij een potsucces van liefst 98 procent optekenen. De laatste zes frames haspelde hij in amper 70 minuten af. Wilson redde de eer met breaks van 74 en 109. In elk frame werd er dus minstens een halve century gescoord.

Voor O'Sullivan was het de 43ste rankingfinale. Hij puurde er een 29ste titel uit, waarmee hij de Schot John Higgins (WS-3) evenaart. Alleen de Schot Stephen Hendry, die in 2012 zijn loopbaan beëindigde, doet met 36 titels nog beter. Sinds hij in februari 2016 de Welsh Open won, stond O'Sullivan al twintig maanden droog. Vorig seizoen verloor hij twee finales (European Masters en UK Championship). In januari van dit jaar won de vijfvoudige wereldkampioen en vijfvoudige UK-winnaar wel nog een zevende keer de Masters, waarmee hij alleen recordhouder werd.



"Het is geweldig om weer eens een rankingtoernooi te winnen", reageerde O'Sullivan. "Ik besef dat ik vaak al te kritisch ben voor mezelf, maar vandaag was het echt wel heel goed. Ik voelde me in mijn nopjes aan tafel en maakte heel wat mooie breaks. Ik zal mezelf naar een hoger niveau blijven pushen. Dat is ook nodig tegen die jonge talenten. Ik wil ze zolang mogelijk afhouden."



De zege leverde O'Sullivan 70.000 pond (78.500 euro) op, Wilson kreeg 30.000 pond (33.500 euro) overhandigd. Op de wereldranglijst klimt hij van de twaalfde naar de negende plaats. Wilson boekt ook drie plaatsen winst, van 15 naar 12. Luca Brecel, in Barnsley in de tweede ronde uitgeschakeld, zakt daardoor van de elfde naar de dertiende stek.