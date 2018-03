Ronnie O'Sullivan in finale Players Championship tegen Shaun Murphy XC

25 maart 2018

06u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-2) neemt het in de finale (best of 19) van het Players Championship snooker op tegen Shaun Murphy (WS-7). Die versperde thuisspeler Mark Williams (WS-6) gisteren in het Welshe Llandudno de weg naar de finale.

"The Magician" potte breaks van 133, 70, 117 en 88 weg voor een 6-3-zege.

De 42-jarige O'Sullivan plaatste zich vrijdag al voor de finale door Judd Trump (WS-3) met 6-5 te verslaan. In zijn 47e finale gaat "The Rocket" voor een 33e rankingtitel. Eerder dit seizoen won hij al het English Open, het Shanghai Masters, het UK Championship en de World Grand Prix. Met een vijfde titel in één seizoen zou hij het record van Stephen Hendry, Ding Junhui en Mark Selby evenaren.

Murphy, 35 jaar, kan een achtste rankingtitel op zijn palmares brengen, een eerste sinds hij begin maart 2017 het Gibraltar Open won. Dit seizoen was hij ook al finalist in het China Championship, de Paul Hunter Classic en het UK Championship, maar moest hij telkens het onderspit delven.

In de onderlinge confrontaties leidt O'Sullivan met 11-4. Eerder dit seizoen werd hij door Murphy met 10-8 verslagen in de finale van het Champion of Champions, maar nam hij weerwraak met een 10-5 zege in de finale van het UK Championship.

De toernooiwinnaar steekt zondag 125.000 pond (143.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 50.000 pond (57.000 euro). Bij winst wipt Murphy over Williams naar de zesde plaats op de wereldranglijst. O'Sullivan blijft sowieso de nummer twee. Luca Brecel klimt ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde van de veertiende naar de elfde plaats op.