Ronnie O'Sullivan (44) veegt Kyren Wilson van tafel en krijgt WK-recordhouder Stephen Hendry in het vizier

16 augustus 2020

21u12

Bron: Belga 2 Snooker Ronnie O’Sullivan heeft zich in het Crucible Theatre van Sheffield voor de zesde keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker gekroond. In zijn zevende WK-finale nam de 44-jarige Engelsman met 18-8 de maat van zijn landgenoot Kyren Wilson.

‘The Rocket’ was ook al wereldkampioen in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. Met zes titels doet hij even goed als Steve Davis en de Welshman Ray Reardon. De Schot Stephen Hendry is met zeven titels recordhouder.

Zaterdagnamiddag zag het er al naar uit dat O’Sullivan op een makkelijke overwinning afstevende. Na breaks van 56, 80, 75 en 106 sloot hij de eerste sessie af met een 6-2 voorsprong. In de avondsessie verging het hem heel wat minder goed. Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O’Sullivan in negen frames slechts één break van boven de vijftig (51) weggepot. Het liet Wilson toe tot 10-7 terug te komen. Zondag won “The Warrior” ook nog het eerste spelletje van de namiddagsessie en dat was dan zijn laatste wapenfeit. O’Sullivan potte breaks weg van 53, 61, 57, 60, 71 en 72 en kon met een 17-8 voorsprong naar de avondsessie. Die was bijzonder snel afgelopen. Voor de 300 toeschouwers die in de Crucible werden toegelaten maakte O’Sullivan het met een 96 break in stijl af.

O’Sullivan speelde zijn 90ste wedstrijd in The Crucible, een record dat hij deelt met Hendry. Hij bracht een 37ste rankingtitel op zijn naam en is daarmee nu alleen recordhouder. Eerder moest hij ook dat record delen met Hendry. Wat het aantal Triple Crowns betreft, was O’Sullivan al alleen recordhouder. Met ook nog zeven keer het UK Championship en zeven keer het Masters, zit hij aan twintig stuks. Met zijn 44 jaar is O’Sullivan de oudste wereldkampioen sinds Reardon, 45 toen hij in 1978 zijn zesde titel veroverde.

Voor zijn zesde titel strijkt O’Sullivan een half miljoen pond (553.000 euro) op, Wilson moet het met 200.000 pond (221.000 euro) zien te rooien. Op de Order of Merit klimt Wilson naar de zesde plaats. O’Sullivan wordt de nummer twee van de wereld, achter uittredend wereldkampioen Judd Trump. Luca Brecel, die zich niet voor het WK kon plaatsen, zakt een plaatsje op de wereldranglijst, van 37 naar 38.

