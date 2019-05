Rondje pesten duurt voort: nu moet Delfine Persoon ook nog inspanningsastma bewijzen Valerie Hardie in New York

31 mei 2019

22u56 8 Meer Sport Wat zal Delfine Persoon opgelucht zijn als ze morgen eindelijk de ring in kan in Madison Square Garden want het getreiter houdt maar niet op. Na de gedwongen hotelverhuis en de nieuwe bloedtest moet de WBC-wereldkampioene nu ook nog bewijzen dat ze last heeft van inspanningsastma.

Over één zaak moet Delfine Persoon zich al geen zorgen meer maken: het gewicht is in orde. Op de weging daarnet bleef ze netjes onder de 61,235 kilo. Kan ze zich eindelijk helemaal focussen op haar titelgevecht van vandaag, zou je denken. Fout gedacht want één dag nadat ze plots in zeven haasten een nieuwe bloedtest voor hepatitis moest laten afnemen in een ziekenhuis, trok de dokter vandaag de documenten in twijfel die haar inspanningsastma bewijzen. De West-Vlaamse heeft daar al lang last van en gebruikt een puffer om die onder controle te houden. Het product staat overigens niet op de dopinglijst en Persoon heeft niet eens een medisch voorschrift voor nodig.

Maar net als gisteren - Persoon is in België al uitvoerig getest op hepatitis B en is er immuun voor - had de arts van de bokscommissie geen oren naar haar argumenten. Ofwel moet ze nog naar de pneumoloog om zich te laten testen, ofwel moet ze vanuit België een getuigschrift laten opsturen en die dan door een beëdigde vertaler naar het Engels laten vertalen. “Volstrekt overbodig,” zegt de Belgische dokter Maarten Meirhaeghe. “Delfine is helemaal in orde volgens de regels van het Wada (Wereldantidopingagentschap), maar blijkbaar hebben ze hier hun eigen regels, die totaal niet transparant zijn. En voor Katie Taylor zijn ze lang niet nauwgezet als voor Delfine - zij moet geen nieuwe testen afleggen. Ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat de medische commissie onder één hoedje speelt met de organisatie. Al ga ik niet over een complot spreken.”

Beelden van de weging in Madison Square Garden: