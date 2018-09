Ronald Gaastra wordt opnieuw hoofdcoach van Vlaamse Zwemfederatie XC

18 september 2018

19u57

Bron: Belga 0 Meer Sport De Vlaamse Zwemfederatie heeft Ronald Gaastra opnieuw aangesteld als hoofdcoach. De Nederlander vervangt Rik Valcke, wiens contract na gezamenlijk overleg werd beëindigd. Dat laat de Vlaamse Zwemfederatie weten.

Gaastra neemt vanaf 1 oktober opnieuw de functie op die hij tot en met de Spelen van Rio 2016 bekleedde bij de Vlaamse Zwemfederatie. Zijn aanstelling kadert in een herstructurering waarbij de federatie en zwemclub BRABO Antwerpen de krachten zullen bundelen in een nieuwe structuur: Topsport Zwemmen Antwerpen. Ronald Gaastra, die eerder Frederik Deburghgraeve (in 1996) en Pieter Timmers (in 2016) naar olympisch eremetaal leidde, wordt aangesteld als hoofdcoach.

"Dit is een hele uitdaging, maar ik neem deze met heel veel enthousiasme aan", zegt Gaastra. "Het Vlaamse topzwemmen wordt op deze manier nog meer verankerd in Antwerpen in een unieke topsportstructuur. We willen onze estafetteploegen terug op de kaart zetten na twee jaar afwezigheid en ook met onze toppers willen we nog stappen hogerop zetten. We hebben er veel zin in en gaan er alles aan doen om samen onze doelen te bereiken."

Rick Valcke wordt afgerekend op het mindere presteren van de Belgische zwemmers tijdens het EK deze zomer in Glasgow. "Vaandeldrager Pieter Timmers gaf forfait omwille van ziekte, maar Louis Croenen werd opnieuw vierde op zijn 200 vlinderslag. Fanny Lecluyse behaalde de finale op de 200 schoolslag en Kimberly Buys pakte op de slotdag knap een bronzen medaille op de 50 vlinderslag. Het feit dat de estafetteploegen niet wisten door te stoten ligt echter niet in de lijn van onze ambities", legt Technisch Directeur Topsport Koen Van Buggenhout uit.

"Een aantal beloftevolle jongeren maakten een mooie progressie afgelopen seizoen, maar dit werd onvoldoende verzilverd tijdens de Europese Kampioenschappen zwemmen. Na afloop van deze kampioenschappen werd duidelijk dat er voor een andere structuur gekozen moest worden."

"Rik Valcke behaalde de afgelopen drie olympiades knappe resultaten met zijn pupillen en verdient hiervoor alle respect", klinkt het verder. "Na uitgebreid overleg werd de gezamenlijke beslissing genomen door Rik Valcke en de Vlaamse Zwemfederatie om van koers te wijzigen en de samenwerking stop te zetten."