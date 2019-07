Ronald Gaastra gelooft dat Timmers kan terugveren op koningsnummer: “In deze situatie stond Pieter nog nooit” Bart Fieremans in Zuid-Korea

23 juli 2019

11u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK zwemmen Hopelijk voor Pieter Timmers slaat de turbo – die we leerden kennen in Rio 2016 – komende nacht op het WK in Gwangju toch nog aan. Zijn koningsnummer 100m vrij kan zijn afknapper in de aflossing goedmaken. Al zijn de verwachtingen getemperd: “Als Pieter nu nog de finale haalt, is hij een ongelooflijke klasbak.”

Welke Timmers krijgen we in de reeksen 100m vrij te zien: de Timmers van twee maanden geleden die tussen andere toppers met zijn beste tijden sinds Rio 2016 drie keer op rij de 100m vrij won in de Champions Swim Series, of de Timmers die zondag beneden alle verwachtingen in de 4x100m-ploeg met een vliegende start niet verder reikte dan 48.75?

Het vraagteken staat op zijn plaats. Want niemand die het op dit moment echt kan inschatten. Niet Timmers, niet zijn coach Ronald Gaastra. Die schermde zijn pupil gisteren wat af van de buitenwereld en vroeg hem om de knop om te draaien: wat loszwemmen en goed relaxen en op zijn slaap te letten. ‘Niet terugkijken, maar vooruitblikken’, luidt het motto. Al hebben Gaastra en Timmers zijn race zondag uiteraard geanalyseerd. In de aanloop op dit WK wees niets erop dat de vorm zou tegenvallen.

“Hij voelde zich misschien niet super, maar wel goed”, aldus Gaastra. “Zijn estafettechrono komt niet overeen met het niveau dat hij al een heel jaar liet zien. We bekijken hoe we Pieter naar zijn beste vorm terug kunnen brengen. Enkele technische dingen in zijn race konden beter. Pieter zei dat hij niet soepel draaide. Maar ik ga nu ook niet extra veel op techniek werken, dan krijgt hij nog meer het gevoel dat het niet goed was.”

Twee tegenvallers

Gaastra geeft toe dat het missen van de directe olympische kwalificatie van de ploeg mentaal sporen liet bij Timmers. “Hij moet twee tegenvallers verwerken: zijn zwemmen zat niet goed en de aflossing zat niet in de toptwaalf. Als kapitein voelt hij zich verantwoordelijk voor de andere jongens, dat maakt het nog moeilijker dan in een louter individuele race. Daar was hij toch down van. In die situatie zat hij eigenlijk nog nooit. Ik heb in de ploeg nooit meegemaakt dat hij niet presteerde wanneer het moest.”

Gaastra gelooft wel dat Timmers kan terugveren. “Hij is ervaren genoeg”. Ook het vooruitzicht om op het koningsnummer te racen tegen de absolute wereldtop met het Amerikaanse fenomeen Caeleb Dressel en de olympische kampioen Kyle Chalmers, brengt misschien het beste naar boven: “Pieter racet graag en zeker tegen goeie zwemmers. In de Swim Series zagen we: hoe beter het deelnemersveld, hoe beter Pieter zwemt. Maar het zal toch nu moeilijker gaan dan we een week geleden ingeschat hebben. Een medaille is onwaarschijnlijk. Als hij nu nog de finale zou halen, is hij een ongelooflijke klasbak.”

Timmers zelf had al daags voor de WK-start gezegd dat hij op voorhand niet graag voorspellingen doet, dat verandert niet na zijn ‘valse’ estafettestart. “Ik sta op de 100m vrij dit jaar niet al te hoog op de ranking met mijn beste tijd van 48.32. Zes zwommen al in de 47 seconden. Ik moet eerst door de reeksen raken. Als ik de finale haal, dan pas ga ik wellicht echt laten zien wat ik kan.”