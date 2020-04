Rohan Dennis soleert naar de zege in eerste etappe van virtuele Ronde van Zwitserland Redactie

22 april 2020

18u19 0 E Sports Rohan Dennis (Team INEOS) heeft de eerste etappe in de virtuele Ronde van Zwitserland, de ‘Digital Swiss 5', gewonnen. De Australiër haalde het na een machtige solo van Nicolas Roche (Sunweb) en James Whelan (EF Education First). Remco Evenepoel werd eerste Belg op een zevende plaats.

Het deelnemersveld voor deze virtuele Ronde van Zwitserland oogde alvast indrukwekkend. Met onder meer Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Vincenzo Nibali en wereldkampioen Mads Pedersen staat het kruin van de internationale wielersport aan de start. In totaal worden vijf etappes gereden door drie renners van iedere ploeg. Die renners mogen per etappe verschillen.

De eerste rit was meteen een stevige. 26 kilometer door een glooiend Zwitsers landschap. In totaal moesten 1.192 hoogtemeters overwonnen worden. Van bij het begin werd duidelijk dat er weinig te doen was aan Rohan Dennis. Na enkele kilometers nam de Australiër het commando over en zag niemand hem nog terug. Achter hem werd gestreden voor de ereplaatsen. Remco Evenepoel reed even rond op de vijfde plaats, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een zevende stek. Hij troefde zo nog net teamgenoot Pieter Serry af.

“Het bevestigt dat ik goed aan het trainen ben”, zei Dennis achteraf. “Doordat je alleen rijdt voelt het allemaal een beetje als een tijdrit en dat ligt me natuurlijk.” Morgen staat een vlakke etappe van 46 kilometer op het menu.