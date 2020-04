Roger Moens, oudste Belgische olympische medaillewinnaar, wordt 90 vandaag: “Ik heb de indruk nog een zestiger te zijn” VH

26 april 2020

13u02 0 Meer sport De oudste nog levende Belgische olympische medaillewinnaar, Roger Moens, blaast vandaag 90 kaarsjes uit. Hij was zeven jaar lang wereldrecordhouder op de 800m, een discipline waarin hij op de Spelen van Rome in 1960 ook olympisch zilver greep.

Roger Moens is, zelfs op hoge leeftijd, een vertrouwd gezicht op de atletiekmeetings in België. Hij draagt de sport nog altijd in zijn hart en houdt zich onder meer bezig met het analyseren van tijden en statistieken in de atletiek. Geregeld stuurt hij dossiers op aan sportjournalisten - als ex-politiecommissaris bij de gerechtelijke politie en atletiekcommentator bij de openbare omroep zijn die altijd erg nauwgezet en uitvoerig. De inwoner van Ternat is op zijn 90ste nog steeds scherp en bij de pinken. Mentaal én fysiek. Aan la Dernière Heure vertelde hij vrijdag nog hoe hij zijn conditie onderhoudt: “Ik rook niet, ik drink heel weinig en ik wandel veel. Twee uur per dag. Een halfuurtje ‘s ochtends, een uur in de namiddag en nog een halfuur ‘s avonds. Als het slecht weer is, zit ik thuis op de hometrainer. En ik golf ook drie keer in de week. Weet je, als ik een negentiger tegenkom, dan denk ik altijd: da’s een bejaarde. Maar ik heb de indruk nog een zestiger te zijn (lacht).”

Het is intussen al bijna zestig jaar geleden dat Roger Moens het hoogtepunt uit zijn carrière beleefde: op 2 september 1960 won hij olympisch zilver op de 800m tijdens de Spelen van Rome. Het is een bitterzoete herinnering, want tot vijftig meter voor de meet lag hij voor op de Nieuw-Zeelander Peter Snell. “Dat is en blijft de grootste ontgoocheling uit mijn carrière maar toen ik Snell vier jaar terug zijn titel zag verlengen in Tokio, wist ik dat ik niet door een sukkelaar was geklopt.” Diezelfde Snell, die overigens in december 2019 op zijn 80ste overleed, ontfutselde Moens op 2 februari 1962 ook zijn wereldrecord op de 800m. Moens had zelf op 3 augustus 1955 in het Bislett stadion in Oslo het wereldrecord met bijna een seconde scherper gesteld (1:45.7), een prestatie waarvoor hij dat jaar de Nationale trofee voor sportverdienste kreeg. Het was wachten tot september 1976 voor een andere Belg - Ivo Van Damme klokte toen 1:44.09 in Keulen - sneller was op die afstand.

Feesten doet Roger Moens vandaag een beetje in mineur. Zijn drie kinderen en vier kleinkinderen komen langs om te toosten - zij buiten, hij binnen. Santé.