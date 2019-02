Roeselare wint op laatste speeldag van Frankfurt, Maaseik verliest van Gdansk in Champions League Redactie

27 februari 2019

23u52

Bron: Belga 0 Meer Sport Roeselare heeft op de zesde en laatste speeldag van de poulefase in de Champions League volleybal met 3-1 van het Duitse Frankfurt gewonnen. Maaseik ging thuis met 0-3 onderuit tegen het Poolse Gdansk. Beide Belgische ploegen waren eerder al uitgeschakeld.

Vier sets had Roeselare nodig tegen Frankfurt: 25-22, 25-15, 22-25 en 25-15. Door de zege geraken de West-Vlamingen alsnog van de laatste plaats af. Ze eindigen als derde met zes punten, Frankfurt is laatste met vier punten. Maaseik kwam nooit in de wedstrijd tegen Gdansk: 20-25, 21-25 en nog eens 21-25. Ook de Limburgers eindigen in hun poule als derde met zes punten. Gdanks is groepswinnaar met veertien punten.

De vijf groepswinnaars en de drie beste tweedes stoten door naar de kwartfinales.

