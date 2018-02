Roeselare verovert elfde beker na 3-1-zege tegen Maaseik YP

18 februari 2018

16u15

Bron: Belga 16 Meer Sport Roeselare heeft vandaag de Beker van België volleybal voor mannen veroverd. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalden de West-Vlamingen het met 3-1. De setstanden in de heruitgave van de eindstrijd van vorig jaar waren 25-22, 23-25, 25-16 en 25-23.

Voor Roeselare is het de elfde beker, de derde op rij. Vorig jaar trok Roeselare met 3-0 aan het langste eind tegen Maaseik. De landskampioen pakte de trofee al in 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016 en 2017.

Maaseik, dat de reguliere fase van de competitie op kop afsloot, is met veertien bekers in de prijzenkast nog altijd recordhouder, maar de laatste bekerzege dateert wel al van 2012 onder Vital Heynen. Daarvoor pakten de Limburgers de trofee in 1986, 1991, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 en 2010.

De affiche bij de vrouwen is Asterix Avo Beveren-Oudegem. Die wedstrijd gaat om 18u van start.

De bekerfinales worden overschaduwd door extrasportieve perikelen. Zaterdag ventileerden Maaseik en Roeselare hun onvrede over de werking van de Belgische volleybalbond. "De ploegen worden als geldkoe gebruikt om kaarten te verkopen aan een veel te hoge prijs. Alle overleg omtrent de organisatie wordt beschouwd als inmenging", zo klonk het.

Voorzitter Volleybal Liga stapt op: "Wil niet tegen windmolens vechten"

Philippe Boone neemt ontslag als voorzitter van de Belgische Volleybal Liga, de belangenvereniging van de Belgische professionele volleybalclubs. Dat raakte bekend in de marge van de finales van de Beker van België volleybal.

De relatie tussen het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (KBVBV) en de Volleybal Liga is al langer gespannen. Deze week besliste de bond het overleg met de liga te beëindigen. "Ik wil niet de voorzitter zijn die, met handen en voeten gebonden, het lot van ons Belgisch topclubvolleybal aan de 'onbevoegde' bestuurders van het KBVBV overlaat. Ik wil ook niet zoals Don Quichot tegen windmolens vechten", verklaart Boone in een persbericht. "De werking van de liga wordt al maanden ondermijnd door de bond. In andere landen heeft men al lang begrepen dat bond en topclubvolleybal twee afzonderlijke realiteiten zijn. Italië en Frankrijk hebben sinds 20 jaar de organisatie van de twee hoogste afdelingen aan de liga toevertrouwd. In eigen land spoort de bond de kleinere clubs aan om de dynamiek van de liga te verstoren." Boone verwijt de bond onder meer het gebruik van drie door de liga aangekochte challengesystemen (met telkens 19 camera's) te dwarsbomen.

"De liga viert in 2018 haar 15e verjaardag, en ik wil niet de voorzitter zijn die het conservatisme en het paternalisme van de ivoren toren zal ondergaan. Ik ben fier op wat wij, samen met algemeen manager Marc Spaenjers en alle bestuurders, deze twee laatste jaren gerealiseerd hebben, en ik durf hopen dat de bond niet het kind met het badwater zal weggooien om haar macht uit te oefenen in domeinen waar ze geen expertise en geen middelen voor heeft."

Boone, die medio 2016 werd aangesteld, verzoekt de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters een externe neutrale bemiddelaar aan te duiden "om beide partijen tot constructieve compromissen" te brengen.

Zaterdag ventileerden ook Maaseik en Roeselare hun onvrede over de werking van de Belgische volleybalbond. Die wil volgens de topclubs "vanuit een ivoren toren en zonder kennis van zaken de touwtjes in handen houden".

Zondag stonden in het Antwerpse Sportpaleis de finales in de Beker van België op het programma. Bij de mannen was Roeselare met 3-1 te sterk voor Maaseik. De affiche bij de vrouwen is Asterix Avo Beveren-Oudegem. Die wedstrijd gaat om 18u van start.