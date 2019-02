Roeselare uitgeschakeld in Champions League volleybal na 1-3 nederlaag tegen Ankara Redactie

14 februari 2019

23u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Roeselare heeft vandaag een 1-3 nederlaag geleden tegen het Turkse Ankara op de vijfde speeldag in de Champions League volleybal. De setstanden waren 22-25, 25-20, 17-25 en 19-25.

In de andere wedstrijd van groep A won het Russische Zenit Kazan met 1-3 in Frankfurt. Kazan gaat met het maximum van de punten aan de leiding, voor Ankara (8), Frankfurt (4) en Roeselare (3). Over twee weken ontvangt de Belgische vicekampioen nog Frankfurt, maar kwalificatie voor de kwartfinales is nu helemaal onmogelijk geworden. Ook voor de vierde Europese nederlaag was daar sowieso meer dan één mirakel voor nodig geweest.

Aalst in kwartfinales CEV Cup niet voorbij Galatasaray

Aalst heeft zich dan weer niet voor de halve finales van de CEV Cup volleybal kunnen plaatsen. De Oost-Vlamingen wonnen hun terugwedstrijd tegen het Turkse Galatasaray nog wel met 3-2 (21-25, 25-22, 25-16, 20-25, 15-9), maar hadden twee weken terug de heenwedstrijd in Istanboel met 3-1 verloren.