Roeselare pakt tweede finaleticket in EuroMillions Volley League

12 april 2018

00u31

De voorlaatste speeldag van de Final 4 in de EuroMillions Volley League zorgde voor duidelijkheid. Roeselare deed thuis wat moest tegen Aalst, terwijl Maaseik ook tegen Menen ongeslagen bleef. Maaseik was al zeker van de eerste plaats en zal in een best-of-five tegen Roeselare strijden om de titel.

Roeselare ontving Aalst en had nog wat recht te zetten tegen de Oost-Vlamingen na verlies in de heenronde van de Final 4. Het startte ook voortreffelijk, maar schrok wel even op in de derde set. In de vierde set was een tiebreak niet ondenkbaar, maar de ervaren bekerhouder hield stand en zorgde dat de drie punten in Schiervelde bleven: 25-21, 25-21, 15-25 en 26-24. Gert van Walle werd topscorer met 28 punten, gevolgd door Tuerlinckx (24).

Maaseik gaf rust aan enkele pionnen, maar bleef ook voor de vijfde keer ongeslagen in de nacompetitie. In de derde set kwam Menen nog wel dicht bij deelwinst, maar door de 3-0 is de vijftien op vijftien een feit voor de Limburgers: 25-20, 25-20 en 25-23. Cox (18), Rychlicki (16) en Bruno (15) zorgden voor de meeste Maaseikse punten.

Zo kijken we aan tegen een nieuwe finale tussen Maaseik en Roeselare. Roeselare pakte de beker in februari, maar Maaseik won de laatste twee confrontaties in de play-offs met een driepunter. Zaterdag volgt de laatste - overbodige - speeldag.