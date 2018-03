Roeselare opent sterk tegen Menen in Final 4 volleybal Redactie

24 maart 2018

22u34

Roeselare heeft vanavond een overtuigende start genomen in de Final 4 van de EuroMillions Volley League. De regerende landskampioen zette de provinciegenoten uit Menen met 3-0 aan de kant. Het werd 25-20, 25-20 en 25-19.

Morgennamiddag ontvangt Maaseik Aalst in de andere wedstrijd van de eerste speeldag. De beste twee na zes speeldagen bekampen elkaar om de titel in een best of five.