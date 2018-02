Roeselare niet opgewassen tegen Civitanova in Champions League volleybal Redactie

13 februari 2018

Op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League volleybal is Roeselare vanavond met 0-3 onderuit gegaan tegen het Italiaanse Civitanova. De setstanden waren 16-25, 23-25 en 23-25.

Het Italiaanse Perugia en het Turkse Fenerbahce spelen donderdag de tweede wedstrijd in de groep. Na één zege en vier nederlagen is Roeselare derde in zijn groep. Civitanova en het ongeslagen Perugia wonnen allebei al vier keer.

Fenerbahce kon nog niet winnen. De eerste twee van de vijf groepen en de beste drie derdes gaan door. Woensdag 28 februari ontvangt Roeselare Fenerbahce op de laatste speeldag.