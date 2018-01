Roeselare moet in vijfsetter duimen leggen voor Perugia Redactie

Op de derde speeldag in de Champions League volleybal heeft landskampioen Roeselare een 2-3 nederlaag geleden tegen het Italiaanse Perugia. De setstanden waren 25-21, 25-27, 15-25, 25-21 en 12-15. Het Italiaanse Civitanova en het Turkse Fenerbahçe spelen woensdag de tweede wedstrijd in groep A. Na één zege en twee nederlagen staat Roeselare op de derde plaats in de groep. Perugia is de ongeslagen leider. De eerste twee van de vijf groepen en de beste drie derdes plaatsen zich voor de play-offs.