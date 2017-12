Roeselare-Maaseik is bekerfinale volleybal in Sportpaleis Redactie

23u42

Bron: Belga 0 VDB De spelers van Roeselare vieren Meer Sport Op 18 februari staan Roeselare en Maaseik in het Sportpaleis opnieuw tegenover elkaar voor de finale van de Beker van België.

Roeselare was in Menen gaan winnen en legde daar de basis voor de kwalificatie. Thuis kwam Roeselare eigenlijk nooit in de problemen tegen de herfstkampioen. Na een iets mindere periode in de competitie staat de bekerhouder er weer - met onder meer een Europese zege - waardoor het ook de bekerfinale niet meer liet ontglippen. Het werd 3-0 (25-23, 25-21, 25-17).



In de Limburgse derby was vooraf al duidelijk dat Maaseik een maatje groter was dan de kleine broer uit Achel (Liga B). Na de 0-3 in de heenmatch werd het ook 3-0 in de tweede match. Opnieuw liep het vlot in de eerste twee sets en was er meer spanning in set drie (25-18, 25-17, 25-23).

Roeselare en Maaseik lijken ook dit seizoen onder elkaar de prijzen te zullen verdelen. Sinds dit weekend delen ze ook de leidersplaats in de competitie.

Vorig jaar won Roeselare de beker een tiende keer, de tweede keer op rij en de derde keer in vijf jaar tijd, door Maaseik in de finale met 3-0 te verslaan. Maaseik is met veertien bekers in de prijzenkast nog altijd recordhouder, maar de laatste bekerzege dateert wel al van 2012.

