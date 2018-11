Roeselare, Maaseik en Aalst volgen Menen richting halve finales Beker van België volley YP

Roeselare, Maaseik en Aalst hebben zich vandaag geplaatst voor de halve finales van de Beker van België volleybal bij de mannen. Eerder plaatste ook Menen zich al.

Voor de tweede keer al won Roeselare met 3-0 van Lendelede. In de terugwedstrijd werd het 25-19, 25-13 en 27-25. Maaseik ging met 0-3 (25-22, 25-20, 22-25 en 25-18) winnen in Leuven, nadat het de heenwedstrijd met 3-1 had gewonnen. Aalst klopte ook al makkelijk Waremme met 3-0 (26-24, 25-12, 25-13), nadat het eerder ook in de heenwedstrijd geen set had prijsgegeven.

Gisteren plaatste Menen zich al voor de halve finales ten koste van Gent. Die halve finales worden afgewerkt op 12 en 22 december. Menen treft Aalst, Roeselare ontmoet in een topper Maaseik.

Hermes Oostende naar 1/16 finales Challenge Cup

Bij de vrouwen heeft Hermes Oostende zich geplaatst voor de zestiende finales van de Challenge Cup. In de laatste kwalificatieronde nam het met 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) de maat van het Portugese Ponta Delgada en de heenwedstrijd had het al met 0-3 gewonnen. In de zestiende finales treft Oostende het Azerbeidzjaanse Azerrail Bakoe. Oostende speelt eerst thuis, op 27, 28 of 29 november, de terugwedstrijd volgt een week later.