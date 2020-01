Roeselare lijdt 3-0 nederlaag in Champions League volleybal ABD

29 januari 2020

00u40

Bron: Belga 0 Volleybal Op de vierde speeldag in groep E van de Champions League volleybal heeft Roeselare dinsdag een 3-0 nederlaag geleden bij het Poolse Kedzierzyn-Kozle. De setstanden waren 25-19, 25-18 en 25-20.

In de andere wedstrijd van de speeldag staan het Duitse Friedrichshafen en het Servische Novi Sad woensdag tegenover elkaar. Na twee zeges en twee nederlagen is Roeselare voorlopig tweede in de groep, achter het ongenaakbare Kedzierzyn-Kozle. De vijf groepswinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.