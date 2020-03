Roeselare kan leven met exit in CL volley omdat terugmatch in Italië niet doorgaat: “Prima. Kans dat we corona zouden oplopen, was groter dan dat we zouden winnen” MPM

10 maart 2020

07u14 0 Volleybal Roeselare is zonder te spelen uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League volleybal. Het verloor vorige week van Civitanova met 0-3 en zou normaal morgen de return in Italië afwerken. Het coronavirus gooit nu roet in het eten en daar zijn ze bij Roeselare niet meteen rouwig om.

In eerste instantie zou de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvinden, maar beide clubs kwamen overeen de match af te gelasten. Titelhouder Civitanova is daarmee geplaatst voor de halve finales. Bij Roeselare zijn ze tevreden dat ze geen onnodige risico’s moeten nemen door naar Italië te reizen. Kapitein Tuerlinckx toonde vooraf al geen te groot enthousiasme om daar voor lege tribunes te spelen. “Ik ben dan ook zeer content dat de match niet doorgaat. Spelen zonder fans is ook maar niets en aangezien we sportief zo goed als kansloos zijn, is dit de beste oplossing. De kans dat we het coronavirus zouden oplopen was groter dan de kans dat we ons alsnog zouden kwalificeren”, grapte hij.

Meer over Roeselare

sport

sportdiscipline

volleybal

Civitanova

Italië