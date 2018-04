Roeselare in de hoek waar de klappen vallen: regerende volleykampioen laat alweer punten liggen Redactie

05 april 2018

00u05

Bron: Belga 0 Meer Sport De derde speeldag van de Final 4 in de EuroMillions Volley League werd vooraf als een zware dobber ingeschat voor de titelfavorieten Maaseik en Roeselare. Maaseik keerde uiteindelijk zonder kleerscheuren terug uit Menen, maar Roeselare liet een punt in Aalst.

Maaseik bibberde wel toen in de tweede set een 0-1-voorsprong ongedaan gemaakt werd door de thuisploeg. Maar daarna had Menen geen antwoord klaar op de sterke Limburgers, die de derde en de vierde set domineerden. Het werd 20-25, 25-18, 16-25 en 16-25. Drie op drie dus voor Maaseik dat tegen de drie andere ploegen uit de Final 4 won. Opnieuw was Gevert (19 punten) topscorer, Winkelmuller (14) en Gorski (12) volgden.

Roeselare leed opnieuw puntenverlies nadat het op de vorige speeldag van Maaseik verloor. De regerende landskampioen was in Aalst duidelijk de beste in set één en drie, maar verloor steeds nipt in de tweede en vierde set. Daardoor moest een spannende tiebreak ook een winnaar aanduiden. Daarin maakte Roeselare iets voorbij halfweg het verschil: 20-25, 28-26, 14-25, 27-25, 10-15. Tuerlinckx (31) scoorde het vlotst, kort gevolgd door Wendt (27).

Maaseik sluit de heenronde in de Final 4 af als ongeslagen leider en zet zijn favorietenrol kracht bij. Het kan zaterdag al zeker zijn van de finale. Roeselare volgt op de tweede plaats met vijf punten, Menen heeft er drie en Aalst pakte het eerste punt.