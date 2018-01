Roeselare heeft revanche beet tegen Menen in EuroMillions Volley League Redactie

27 januari 2018

22u48

Het eerste deel van de zestiende speeldag van de EuroMillions Volley League heeft niet voor verrassingen gezorgd. De hoogst gerangschikte ploegen wonnen allen hun partij.

Het meest werd uitgekeken naar Roeselare-Menen. In de heenronde was Menen nog te sterk voor de landskampioen waarmee het de basis legde voor de herfsttitel. Ook in Roeselare verbaasden de bezoekers in de tweede set door ruim te winnen van de leider. In de vierde set was er evenwicht in de West-Vlaamse derby, maar in het algemeen toonde de thuisploeg zich toch iets regelmatiger (25-13; 11-25; 25-20; 27-25). Beide hoofdaanvallers, Winkelmuller en Tuerlinckx, scoorden 23 keer.

Aalst had dan weer helemaal geen moeite met hekkensluiter Amigos Zoersel. Het werd 3-0 (25-14; 25-8; 25-14) en zo knopen de Oost-Vlamingen aan met een driepunter na de nederlaag in Leuven van vorige week. Jhon Wendt scoorde 24 punten en was zo op zijn eentje verantwoordelijk voor één van de drie sets.

In de vooravond won Leuven al bij Gent dat zo slechts één puntje bonus houdt op rode lantaarn Zoersel. Het verschil tussen beide ploegen was niet heel groot (23-25; 25-20; 20-25; 22-25), maar op de belangrijke momenten stonden de bezoekers er wel. Simon Peeters (22 punten) en Wim Tormans (20) waren de topscorers voor VHL; Vandeweyer (20) maakte de meeste Gentse punten.

Voorlopig voert Roeselare de rangschikking aan met 36 punten. Het speelde wel twee wedstrijden meer dan Maaseik dat op drie punten volgt en zondag nog naar Guibertin moet. Daaronder bleven de posities dezelfde. Aalst nadert wel tot op twee punten van nummer drie Menen. Borgworm speelt dit weekend niet.