Roeselare gaat zwaar onderuit tegen Kedzierzyn-Kozle op tweede speeldag Champions League volleybal ABD

10 december 2019

23u17

Bron: Belga 0 Volleybal Roeselare heeft dinsdag op de tweede speeldag van de Champions League volleybal met 0-3 verloren van het Poolse Kedzierzyn-Kozle. De West-Vlamingen konden hun zege van op de eerste speeldag niet bevestigen en gingen onderuit met 17-25, 19-25 en 21-25.

Op de openingsspeeldag won Roeselare nog met 0-3 van het Duitse Friedrichshaven, dat zich woensdag goed herpakte met een 0-3 zege bij het Servische Novi Sad. Kedzierzyn-Kozle is na twee speeldagen de enige ploeg in groep E met het maximum van de punten (zes), Roeselare en Friedrichshaven hebben er elk drie. Novi Sad is puntenloos laatste. Volgende dinsdag gaat Roeselare op bezoek bij Novi Sad.

Woensdag ontvangt Maaseik thuis de Russische vice-eindwinnaar van vorig jaar, Zenit Kazan. Op de eerste speeldag wonnen de Limburgers met 2-3 bij het Turkse Halkbank Ankara. De vijf groepswinnaars mogen samen met de drie beste derdes door naar de kwartfinales.

