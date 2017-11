Roeselaarse verovert WBC-gordel bij superlichtgewichten Redactie

12u46

Oshin Derieuw (30) heeft gisteravond in het Noord-Franse Hénin-Beaumont de WBC intercontinentale titel in het boksen bij de superlichtgewichten (-64 kg) veroverd.

Haar tegenstandster was de Servische Aleksandra Vujovic. De kamp was voorzien voor tien ronden maar in ronde 8 sloeg de Roeselaarse haar opponente voor de tweede keer tegen het canvas en deze keer definitief. De scheidsrechter maakte een einde aan de kamp en Derieuw won met KO. Eind mei werd ze ook al Europees kampioene.