Roels Moors staat straks met Antwerp Giants in kwartfinales Champions League: "Voor hem zijn er geen omwegen” ROEL MOORS ZO SPELER, ZO COACH Raf Bastiaenssen

27 maart 2019

11u05 0 Basketbal Goed twee weken na de bekertrofee start Roel Moors (40) met Antwerp Giants in de kwartfinales van de Champions League tegen het Russische Novgorod. Hij is één van de topkandidaten voor trofee 'Coach van het Jaar' in deze Europabeker. Het gaat dus pijlsnel met deze jonge coach. Zijn voormalige coaches over speler en coach Roel Moors.

Als speler vulde Roel Moors een rijk palmares (3x titel, 1x beker, 4x Speler van het Jaar), als coach lijkt het voor hem nog sneller te gaan. Kersvers bekerwinnaar en seizoenrevelatie in de Champions League. Eerder al Coach van het Jaar (2016).

Op 19-jarige leeftijd debuteerde Roel Moors bij Bree als speler in de topklasse. Coach was Swa Huysmans, voormalige tweevoudig Speler van het Jaar. "Wat toen al opviel was zijn werklust en leergierigheid. Hij was enorm met het 'spelletje' bezig, ook tactisch al. Hij speelde in een team met oudere Nederlandse routiniers als Kris Van Dinten en Okke Te Velde. Roel luisterde altijd naar hun raadgevingen. Het is voor mij geen verrassing dat Roel nu coach is, maar het is zeker ook geen evidentie. Is de klik er met het team? Is er talent? Is er een goeie werksfeer? Alles moet samenvallen. En dat gebeurt nu ook, da's duidelijk."

Ook Tony Van den Bosch had Moors onder zijn hoede, als teamcoach en als bondscoach. "Eigenlijk was Moors als speler meer een 'Jerommeke', met een enorm atletisch vermogen. Met een voorbeeldige mentaliteit van 'over my dead body'. Zijn vista als spelmaker was altijd goed, maar pas later, in zijn tweede passage bij Charleroi en Antwerp Giants, toen hij terugkeerde uit Villeurbanne, had hij een ontwikkeling doorgemaakt. En werd hij meer floorleader en coach op het terrein."

Moors is bezig aan zijn vierde (volledige) seizoen als headcoach bij Giants. Nam als interimvervanger voor Pol Vervaeck een blitzstart met tien zeges op rij, waarna het clubbestuur niet anders kon dan met hem verdergaan en andere opties overboord gooide. Nu wenkt een Europese Final Four.

"Dat verbaast me echt, dat het zo snel zo goed gaat", zegt Van den Bosch. "Normaal mag je 10 jaar rekenen vooraleer je als coach ontwikkeld bent. In zijn eerste matchen zag ik aarzeling in zijn beslissingen, die verdween snel. Hij was altijd een speler van weinig woorden en veel daden. Als coach heeft hij dat ook: hij kan veel zeggen met weinig woorden. Altijd heeft hij de lat hoog gelegd voor zichzelf, dat doet hij nu voor zijn team. In zijn gekende directe stijl. Voor hem zijn er geen omwegen. Na die blamage tegen Oostende zei hij oprecht: 'Dit is een schande.' Hoeveel coaches zouden dat doen?"

Sportief niveau

“Vergelijk deze Champions League niet met de FIBA Europe Cup. Sportief is het een ander niveau. Je treft topteams, waar de organisatie op punt staat. Dan loopt reisplanning en uitwerking heel wat vlotter. Nu vlieg je naar Athene, Jerusalem of Murcia. Dat scheelt met een reis naar een klein Oost-Europees dorpje, die je in de FIBA Europe Cup wel tegenkomt”, weet teammanager Leo Derycke. Giants is intussen al verzekerd van een premie van 70.000 euro (50.000 startpremie, 20.000 kwalificatie). Maar de echte meerwaarde situeert zich in uitstraling, naambekendheid, sportieve groei, volgens manager Derycke en coach Moors.

“Qua motivatie en beleving is deze Champions League een geschenk. En net die motivatie en scherpte hebben we de voorbije maanden kunnen overzetten naar de eigen competitie. Dus sportief brengt deze Champions League ons zeker op een hoger niveau”, aldus Moors.

“Ook qua rekrutering kan dit ons helpen in de toekomst. We halen altijd jonge, beloftevolle spelers, die Giants zien als springplank naar een hogere competitie. Dan kan een Champions League-deelname een extra troef zijn”, weet Derycke. “En je merkt dat het ook leeft bij de fans. In de groepsfase was het moeilijk om de fans naar de Arena te lokken, dat probleem zie je midweek bij veel clubs. Maar vanavond spelen we mogelijk voor een uitverkochte Lotto Arena. De sfeer zal dus kolkend zijn. Ook naar FIBA Europe toe een duidelijk signaal: in Antwerpen leeft er iets.”