Roel Moors moet opkrassen als coach van Duitse basketbalclub Bamberg Redactie

23 juni 2020

13u56 0 Basketbal Roel Moors is ontslagen als trainer van de Duitse basketbalploeg Brose Bamberg. De tegenvallende resultaten doen hem de das om.

Moors, 41, coachte Bamberg sinds vorig jaar. Daarvoor was hij aan de slag bij Antwerp Giants. Vorig weekend werd Bamberg uitgeschakeld in de kwartfinales van de eindronde van de Duitse basketbalcompetitie. De clubdirectie van de negenvoudige kampioen had op meer gerekend en besloot Moors, ondanks een doorlopend contract, aan de deur te zetten.

"Jammer genoeg verliep de samenwerking in het afgelopen seizoen niet zoals we gehoopt hadden. De resultaten waren evenmin wat hadden verwacht", zegt sportief directeur Leo De Rycke, die net als Moors van de Giants overkwam. "Met het oog op de sportieve uitdagingen die voor ons liggen, menen wij dat het belangrijk is nu in te grijpen en voor duidelijkheid te zorgen.”

Bamberg wil binnen de twee weken een opvolger voor Moors aanduiden.