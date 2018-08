Rodgers is best betaalde NFL-speler met recordcontract van 134 miljoen dollar XC

29 augustus 2018

23u37

Bron: Belga 0 Meer Sport De Amerikaan Aaron Rodgers heeft bij zijn club Green Bay Packers een recordcontract in het American Football ondertekend. De quarterback zal volgens Amerikaanse media verspreid over vijf jaar 134 miljoen dollar (114,5 miljoen euro) verdienen.

Volgens tv-zenders NFL Network en ESPN heeft de 34-jarige Rodgers zijn contract bij de Packers, in de Amerikaanse competitie NFL, verlengd tot 2023. Hij gaat jaarlijks 33 miljoen dollar verdienen, en zelfs als hij zijn carrière vroegtijdig beëindigt, ontvangt Rodgers in elk geval nog 103 miljoen dollar.

Hij strijkt ook een tekenpremie van 57.5 miljoen dollar op, eveneens een record. Premies meegerekend kan hij over de komende vijf seizoenen zelfs 180 miljoen dollar gaan verdienen.

Rodgers gaat Matt Ryan van Atlanta, die 30 miljoen dollar per jaar verdient, voorbij als best betaalde speler in het American Football. In 2011 en 2014 werd Rodgers verkozen tot beste speler in de NFL.