Robertson veegt vloer aan met Bingham op China Open XC

06 april 2018

21u17

Bron: Belga 0 Meer Sport De 36-jarige Australiër Neil Robertson (WS-12) heeft zich vrijdag in Peking schijnbaar moeiteloos voor de halve finales van het China Open geplaatst. In een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen veegde de toernooiwinnaar van 2016 met 6-0 de vloer aan met Stuart Bingham (WS-15). "The Thunder from Down Under" liet daarbij breaks van 92, 143, 80, 73, 62 en 86 optekenen.

Afgelopen woensdag tikte Bingham in de tweede ronde nog een 147 maximum weg, nu kwam hij pas in het derde frame op het scorebord en zou hij in zes frames slechts 84 punten sprokkelen.

In de halve finales (best of 19) neemt Robertson het zaterdag op tegen Barry Hawkins (WS-8), die Tom Ford (WS-37) met het kleinste verschil, 6-5, uitschakelde. Ford boog een 3-0 en 4-1 achterstand in een 4-5 voorsprong om, maar moest uiteindelijk toch nog de duimen leggen.

Wilson versus Selby

Kyren Wilson (WS-10) zette ook een uitzichtloze situatie recht en kon het daarna wel afmaken. Hij versloeg Jack Lisowski (WS-33) met 6-5, nadat hij tegen een 0-4-achterstand aangekeken had.

Om een finaleplaats geeft Wilson titelverdediger Mark Selby (WS-1) partij. In een heruitgave van de finale van vorig jaar nam de regerende wereldkampioen met 6-2 de maat van de Welshman Mark Williams (WS-6). Vorig jaar bracht Selby het China Open een tweede keer, na 2015, op zijn naam door Williams met 10-8 te verslaan. Williams is met drie toernooizeges recordhouder in Peking. Hij won het toernooi in 2002, 2006 en 2010.

's Werelds nummer een Selby is aan een naar zijn maatstaven erg matig seizoen bezig. Het is nog maar het derde rankingtoernooi waarop hij zich bij de laatste vier kan scharen. Begin november won hij het International Championship, eind februari ging hij er uit in de halve finales van de World Grand Prix.