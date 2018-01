Revelatie Dimitri Van den Bergh sluipt top 40 binnen LPB

Bron: Belga 1 Getty Images Meer Sport Kim Huybrechts blijft ook na het PDC WK darts, ondanks een eerder zwak seizoen, de beste Belgische dartsspeler op de wereldranglijst. Seizoensrevelatie Dimitri Van den Bergh sluipt dan weer de top 40 binnen. De PDC-wereldtitel levert de Engelsman Rob Cross de derde plaats op. De Nederlander Michael van Gerwen blijft ongenaakbaar op de eerste plaats.

Na zijn schitterende kwartfinale tijdens het voorbije WK darts is Dimitri Van den Bergh ongetwijfeld de te volgen Belgische dartsspeler. De wereldkampioen bij de jeugd bevestigde tussen de grote jongens en moest op het WK maar nipt de duimen leggen voor Rob Cross, die zich in één jaar tijd uit het niets tot de nieuwe wereldkampioen kroonde. De 23-jarige Van den Bergh, die deze maand in Australië een aantal demonstratietoernooien afwerkt, sloot het seizoen af op de 39ste plaats.

Kim Huybrechts kende een eerder zwak seizoen. De 32-jarige Huybrechts, die vrijwel het hele jaar sukkelde met een tenniselleboog en op het WK werd uitgeschakeld in de eerste ronde, sloot het seizoen af op de zeventiende plaats. Zijn twintig jaar oudere broer Ronny staat na een goed seizoen op de 43ste plaats. Op het WK verloor hij in de eerste ronde na een sterke wedstrijd van de Noord-Ier Daryl Gurney, nummer zes van de wereld.

PDC-wereldranglijst darts:

1. (1) Michael van Gerwen (Ned) 1.799.250

2. (2) Peter Wright (Sch) 754.250

3. (20) Rob Cross (Eng) 644.250

4. (6) Phil Taylor (Eng) 508.000

5. (3) Gary Anderson (Sch) 458.250

6. (4) Daryl Gurney (NIe) 416.750

7. (5) Mensur Suljovic (Oos) 373.500

8. (8) Dave Shisnall (Eng) 332.500

9. (10) Simon Whitlock (Aus) 310.250

10. (11) James Wade (Eng) 276.250

11. (9) Raymond van Barneveld (Ned) 273.750

12. (13) Michael Smith (Eng) 267.750

13. (16) Gerwyn Price (Wal) 264.750

14. (14) Benito van de Pas (Ned) 255.000

15. (17) Ian White (Eng) 253.250

16. (15) Alan Norris (Eng) 244.250

17. (18) Kim Huybrechts (Bel) 236.750

39. (43) Dimitri Van den Bergh (Bel) 105.500

43. (41) Ronny Huybrechts (Bel) 91.250

73. (71) Mike De Decker (Bel) 31.250