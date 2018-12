Remco Evenepoel verkozen tot Belofte van het Jaar Redactie

22 december 2018

Remco Evenepoel is verkozen tot Belofte van het Jaar in het referendum van Sportspress.be. De dubbele wereldkampioen bij de junioren haalde het met 677 punten voor atleet Jonathan Sacoor (457) en veldrijder Eli Iserbyt (57).

Evenepoel maakte pas in april 2017 zijn debuut in de wielersport, maar was dit seizoen ongenaakbaar in de juniorencategorie. De 18-jarige Vlaams-Brabander pakte in het Oostenrijkse Innsbrück goud in zowel de wegrit als de tijdrit. Eerder op het seizoen had hij diezelfde dubbel ook al gerealiseerd op het EK in Tsjechië. Evenepoel slaat komend seizoen de beloftencategorie over en wordt meteen prof bij WorldTour-team Deceuninck-Quick Step.