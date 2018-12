Remco Evenepoel klopt Jonathan Sacoor in strijd voor Belofte van het Jaar, Peter Genyn is beste Paralympiër Redactie

22 december 2018

20u42 0 Meer Sport Remco Evenepoel is verkozen tot Belofte van het Jaar. De dubbele wereldkampioen bij de junioren haalde het met 677 punten voor atleet Jonathan Sacoor (457) en veldrijder Eli Iserbyt (57).

Evenepoel maakte pas in april 2017 zijn debuut in de wielersport, maar was dit seizoen ongenaakbaar in de juniorencategorie. De 18-jarige Vlaams-Brabander pakte in het Oostenrijkse Innsbrück goud in zowel de wegrit als de tijdrit. Eerder op het seizoen had hij diezelfde dubbel ook al gerealiseerd op het EK in Tsjechië. Evenepoel slaat komend seizoen de beloftencategorie over en wordt meteen prof bij WorldTour-team Deceuninck-Quick Step.

Nummer twee Jonathan Sacoor ontpopte zich in 2018 tot dé revelatie van de Belgische atletieksport. De 19-jarige Sacoor maakte indruk met een wereldtitel op de 400 meter op het WK U20 in het Finse Tampere, maar schitterde ook al bij de senioren. Met de Belgian Tornados veroverde Sacoor brons op het WK indoor in Birmingham en goud op het EK outdoor in Berlijn. Hij sloot zijn seizoen af met een knappe zege in de Memorial Van Damme.

Eli Iserbyt moest als derde in de eindrangschikking een groot gat laten op de nummers één en twee. De 21-jarige West-Vlaming veroverde begin 2018 in het Nederlandse Valkenburg zijn tweede wereldtitel veldrijden bij de beloften. Eerder werd hij in 2016 in Zolder ook al wereldkampioen bij de beloften. Hij werd dat jaar eveneens derde in de verkiezing Belofte van het Jaar.

Eindstand:

1. Remco Evenepoel (wielrennen) 677 punten (188x op de eerste plaats)

2. Jonathan Sacoor (atletiek) 457 (59)

3. Eli Iserbyt (veldrijden) 57 (3)

4. Artuur Peters (kajak) 46 punten (4)

5. Matthias Casse (judo) 38 (-)

6. Hanne Maudens (atletiek) 37 (2)

7. Maité Beernaert (atletiek) 37 (1)

8. Landry Dimata (voetbal) 36 (3)

9. Bjorg Lambrecht (wielrennen) 35 (-)

10. Martin Maes (mountainbike) 25 (-)

11. Victor Wegnez (hockey) 25 (1)

12. Loïs Petit (judo) 23 (-)

13. Arnaud Dely (duatlon) 22 (1)

14. Eliott Crestan (atletiek) 17 (1)

15. Shari Bossuyt (wielrennen) 16 (1)

16. Brent Van Moer (wielrennen) 15 (-)

17. Billie Massey (basket) 13 (-)

18. Tristan Vandenbussche (roeien) 13 (2)

19. Quentin Mahauden (karate) 7 (-)

20. Dimitri Van den Bergh (darts) 4 via wildcard (-)

21. Ben Mertens (snooker) 3 via wildcard (1)

21. Julie Allemand (basket) 3 via wildcard (1)

Genyn Paralympiër van het Jaar

Peter Genyn mocht de prijs voor Paralympiër van het Jaar in ontvangst nemen. De atleet haalde het met 274 punten voor tafeltennisser Laurens Devos (250). Wielrenner Kris Bosmans werd derde (200). De 42-jarige Genyn pakte in augustus in Berlijn twee Europese titels. De Kalmthoutenaar deed dat op het EK para-atletiek op zowel de 100 als de 200 meter in de klasse T51. Slechts een maand eerder werd Genyn geopereerd aan de heup, maar dat weerhield hem niet om zijn tiende internationale medaille op rij te veroveren. In mei stelde hij in Notwill ook het wereldrecord scherper op de 100 meter (20.07). Het is de negende keer dat de Paralymiër van het Jaar verkozen wordt op het Sportgala. Genyn volgt zichzelf op en staat voor de tweede keer op de erelijst. Enkel rolstoelatlete Marieke Vervoort (2012 en 2015) deed hem dat voor.

Eindstand:

1. Peter Genyn (atletiek) 274 punten (55x op de eerste plaats)

2. Laurens Devos (tafeltennis) 250 (41)

3. Kris Bosmans (wielrennen) 200 (42)

4. Eléonor & Chloë Sana (skiën) 183 (35x)

5. Florian Van Acker (tafeltennis) 171 (26)

6. Jean-François Deberg (wielrennen) 87 (10)

7. Goalball - Nat. mannenteam 65 (7)

8. Gitte Haenen (atletiek) 36 (1)

9. Joachim Gérard (rolstoeltennis) 35 via wildcard (8)

10. Griet Hoet/Anneleen Monsieur (wielrennen) 33 (6)

11. Diederick Schelfhout (wielrennen) 31 (3)

12. Man-Kei To (badminton) 20 (2)

13. Joyce Lefevre (atletiek) 17 (-)

14. Quentin Desclefs (atletiek) 16 (-)

15. Louis Clincke (wielrennen) 6 (1)