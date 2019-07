Rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor in Madison Square Garden niet ondenkbaar voor WBC Redactie

05 juli 2019

21u55

Bron: Irish Independent 0 Boksen De World Boxing Council (WBC), de grootste wereldwijde boksbond, sluit niet uit dat Delfine Persoon haar verhoopte rematch krijgt tegen Katie Taylor in Madison Square Garden.

Op 1 juni verloor Delfine Persoon haar WBC-titel aan de Ierse Katie Taylor op punten. Een op z’n zachtst gezegd gecontesteerde beslissing. De Belgische boksbond diende een officiële klacht in en eist een rematch. De WBC bekijkt nu of het daarop ingaat, maar ze sluiten het in elk geval niet uit. “Hun rematch zou kunnen doorgaan na de kamp tussen Joshua en Ruiz eind dit jaar in Madison Square Garden in New York”, klinkt het. Wordt ongetwijfeld vervolgd.