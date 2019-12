Rematch kickboksen tussen Rico Verhoeven en Badr Hari eindigt op anticlimax na blessure Hari: “Ik wil best nog een keer” DMM

21 december 2019

23u21

Bron: ANP/Eleven 7 Boksen Rico Verhoeven blijft de kickbokswereld regeren. Hij versloeg zijn uitdager Badr Hari in een rechtstreeks gevecht in een volgepakt GelreDome.

De beslissing viel in de derde van maximaal vijf ronden van drie minuten toen Hari, net als drie jaar geleden tijdens het eerste onderlinge gevecht, geblesseerd raakte. Hij moest met een beenblessure opgeven. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen.

Verhoeven is al ruim vijf jaar wereldkampioen in de zwaarste gewichtsklasse van promotor Glory. De 30-jarige Nederlander verdedigde zijn kampioensgordel voor de negende keer op rij met succes. Beide rivalen stonden drie jaar geleden voor het eerst tegenover elkaar in Oberhausen. Verhoeven won toen al in de tweede ronde omdat Hari met een zware armblessure moest opgeven. Beide kickboksers vonden de afloop van die partij zo teleurstellend, dat ze onder de titel ‘unfinished business’ nog een lucratief gevecht overeenkwamen.

De 35-jarige Hari kwam de laatste jaren nauwelijks in actie, mede door een gevangenisstraf en een dopingschorsing van 19 maanden. Hij beloofde nu wel klaar te zijn voor het gevecht. 31.000 toeschouwers in het Gelredome en miljoenen televisiekijkers in 180 landen zagen een gevecht dat spectaculair begon maar toch weer eindigde in een anticlimax.

Verhoeven kreeg al na 1 minuut en 20 seconden acht tellen. Hij herstelde zich in de tweede ronde maar kreeg in de derde ronde weer acht tellen. Hari probeerde aan te vallen met een hoge trap, maar gleed uit en blesseerde een been. Hij ging huilend van de pijn op een brancard het stadion uit.

Verhoeven: “Ik wil nog een keer”

Verhoeven hield gemengde gevoelens over aan zijn zege op Badr Hari. “Ik heb twee hele grote fouten gemaakt”, zei hij. “Maar ik win omdat Badr geblesseerd raakte.” Verhoeven kreeg twee keer acht tellen voordat Hari zich met een hoge trap zwaar blesseerde. “Ik stond achter, maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewonnen had”, zei Verhoeven. “Ik blijf altijd hard werken. We zitten hier in een voetbalstadion. Als een voetbalclub met 3-0 achter staat, dan kan die club ook met 4-3 winnen.”

Verhoeven won drie jaar geleden ook al zijn eerste gevecht tegen Hari, nadat de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst een armblessure opliep. Onder de titel ‘unfinished business’ spraken ze een nieuw lucratief gevecht af. “Maar we zijn nu nog niet klaar”, zei Verhoeven. “Ik wil best nog een keer.”