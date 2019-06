Rel tussen coaches Antwerp en Oostende zorgt voor hoogspanning: “Coaching vol passie? Niks van, het is pure manipulatie” Titelfinale 4 | OOSTENDE-ANTWERP GIANTS Raf Bastiaenssen

13 juni 2019

07u08 1 Basketbal Viert Oostende vanavond zijn achtste landstitel op rij, de 20ste in totaal? Of kruipt Antwerp Giants alsnog recht na het uppercutverlies in finale 3? Finale 4 start onder hoogspanning, na de uitlatingen van coach Moors aan het adres van zijn collega Gjergja. “Coaching vol passie? Niks van, het is pure manipulatie.”

“Ik kan Roel helemaal volgen”, zegt basketbalmonument en tv-analist Ronny Bayer. “Elke coach heeft zijn manier van coachen, maar het aanvechten van elke beslissing van de refs? Is dat passie? Neen, dat is intimidatie. Maar Gjergja hanteert die stijl nu al acht seizoenen, waarom het nu aanvechten?”

“Voor Gjergja is het part of the game, de refs onder druk zetten hoort erbij. Waarom zou hij ermee stoppen? Hij geraakt er altijd mee weg”, weet Bayer. “Nochtans ligt de oplossing voor de hand: bij een eerste aanvaring een waarschuwing van de refs. Bij een tweede een technische fout. En bij een derde uitspatting een nieuwe technische fout die de uitsluiting betekent. Ikzelf was ook een impulsieve coach, met veel passie. Maar ik garandeer je: ik vloog voor veel minder buiten.”

“En de stijl van Gjergja werkt aanstekelijk. Heel de technische staf gaat er in mee. De enige die nooit zijn beheersing verliest, is assistent Thierry Declercq. Kijk naar het voorbije duel. In de slotfase raadpleegt ref Geller de videobeelden om een beslissing te verifiëren. Wie staat er pal naast hem? Teammanager Debaere. Wat doet hij daar? Ook dat is intimidatie. En dat doet Oostende al jarenlang. En daar wordt nooit tegenin gegaan.”

“De liga draagt hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten de refs de juiste richtlijnen geven. Dat Liga-president Goethals een Oostends verleden heeft, is niet ideaal, maar het zijn de clubs die het binnen de Liga moeten oplossen.”

Geen polemiek

Bij Oostende reageert men behoedzaam op de uitspraken. “Die polemiek doet niet ter zake”, zegt sterke man Johan Vande Lanotte. “Hebben de refs tot hiertoe een resultaat van een titelfinale beïnvloed? Neen toch. Het zijn intense finales, met kleine verschillen en een grote onvoorspelbaarheid: dat is mooi. Dan moet een coach niet communiceren over refs of over een collega. Dat heb ik onze coach ook gezegd: ‘We zijn hier om te basketten, niet om te praten. Doe dat dan ook niet.’”

TITELFINALES

Antwerp Giants-Oostende 67-73

Oostende-Antwerp Giants 61-66

Antwerp Giants-Oostende 57-60

Oostende-Antwerp Giants 20.30u

Antwerp Giants-Oostende (?) 15/06 20.30u