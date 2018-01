Rel in het Noorse handbal: naaktfoto's van sterspeelster gestolen en verspreid Redactie

Nora Mørk. Meer Sport In de Noorse handbalwereld is een rel ontstaan rond sterspeelster Nora Mørk. Volgens de 26-jarige international zijn tijdens het huidige EK in Kroatië gestolen privéfoto's van haar binnen de Noorse mannenploeg verspreid.

Het zou gaan om zeer persoonlijke beelden van Mørk die op haar mobieltje stonden. Dat toestel werd in de herfst vorig jaar gehackt waarna de foto's op het internet verschenen. Een jongeman heeft bekend de beelden van Mørk te hebben ontvreemd. Sindsdien voert de Noorse handbaldiva actie tegen mensen die haar plaatjes opnieuw gebruiken.

ANP Nora Mork tijdens de halve finale van het WK handbal in Duitsland eind vorig jaar.

"Ik was helemaal van streek", zei Mørk over het opduiken van haar privéfoto's binnen het Noorse mannenteam. Volgens de Noorse boulevardkrant VG wilde de handbalster zelfs bedanken voor de nationale ploeg, ook al omdat de Noorse handbalbond het incident in eerste instantie intern wenste af te handelen. De bondsvoorzitter heeft Mørk echter alsnog steun toegezegd. Inmiddels is duidelijk geworden dat enkele Noorse internationals inderdaad foto's van hun vrouwelijke collega hebben ontvangen op hun mobieltje. Hoe ze daarmee zijn omgegaan, weet de Noorse handbalbond niet. De gewraakte beelden van Mørk zijn in elk geval verwijderd.

