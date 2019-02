Ref Vertenten duikt op tijdens bekerfinale... volleybal BrV

Opgemerkte gast tijdens de bekerfinale volleybal van afgelopen weekend. Eén van de supporters in het Aalst-vak, getooid in een oranje T-shirt, was (ex-)voetbalscheidsrechter Bart Vertenten, samen met zijn echtgenote Hetty. Zij kwamen de ploeg aanmoedigen in de finale tegen Roeselare. Hun steun mocht niet baten, Aalst verloor. Vertenten wordt in het grote fraudeonderzoek van het Belgische voetbal verdacht van omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. De radioloog zat meer dan een maand in de gevangenis en mocht die op 16 november verlaten.