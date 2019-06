Red Wolves verliezen zwaar van Servië en mogen niet naar EK Redactie

13 juni 2019

00u04

Bron: Belga 0 Meer sport De Belgische nationale handbalploeg gaat niet naar het EK van 2020 in Oostenrijk, Noorwegen en Zweden. De Red Wolves leden in Leuven een verpletterende thuisnederlaag tegen Servië (26-37). Voor de Belgen al de derde thuisnederlaag op rij.

De Belgen speelden op de eerste speeldag van dit kwalificatietornooi verrassend 27-27 gelijk in Servië, maar de tegenstander was duidelijk op revanche belust. En het werd een revanche die kon tellen. De Red Wolves - duidelijk al in vakantiemodus - werden vanaf minuut één met de rug tegen de muur gedrukt. De 10-20 score aan de rust zegt voldoende over de waardeverhoudingen.

Meer weerstand van de Belgen kwam in de tweede helft maar zelfs een resultaatsverbetering zat er niet in. Damian Kedziora was met 7 doelpunten topschutter bij de Belgen, Danse en Devisch waren elk goed voor vier treffers.

Kroatië, dat Zwitserland versloeg (28-33), is groepswinnaar en plaatst zich voor het Europees kampioenschap. Servië en Zwiserland strijden zondag voor het tweede ticket. België eindigt vierde en laatste in de poule en is uitgeschakeld.