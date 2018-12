Red Wolves verliezen van Egypte op de Riga Council Cup Redactie

28 december 2018

20u44 0

De Red Wolves hebben in de hun tweede wedstrijd van de Riga Council Cup verloren. De wedstrijd tegen de nationale handbalploeg van Egypte eindigde op 28-19. Halfweg de partij stond het 12-10 in het voordeel van de Egyptenaren. Zaterdagochtend (om 9u00) speelt België zijn laatste wedstrijd tegen Oekraïne.

"We hebben vandaag verloren van Egypte, een solide ploeg in opbouw van het WK", legde bondscoach Arnaud Calbry uit. "Vandaag hebben wij ervoor gekozen om veel te wisselen. Ik had twee groepen voorzien die elkaar om het kwartier zouden aflossen. Voor de jongeren was dit zeker geen geschenk, maar het opzet was dat ze hier van zouden leren. Ik weet dat het moeilijk was maar de weg om ervaring op te doen loopt ook langs dit niveau. Op die manier kennen ze de kloof en het verschil tussen het hoge niveau en de weg om dat niveau te bereiken. Voor de groep gaat dit interessant zijn met het oog op de toekomst. Ik merkte ook dat het ons soms wat aan geduld ontbrak en dat we ons niet altijd aan ons project hielden. Maar kijk, dat maakt deel uit van het spel. Zaterdag spelen we tegen Oekraïne. Opnieuw een solide en interessante tegenstander. Ik kijk er naar uit hoe de jongens zullen reageren.”