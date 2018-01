Red Wolves mogen blijven dromen van WK handbal en zondag wacht Nederland Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport De Red Wolves mogen blijven dromen van een ticket voor het WK handbal 2019. De Belgen versloegen in de Leuvense Sportoase Turkije met 27-21 (rust: 12-12) op de vijfde en voorlaatste speeldag in de WK-voorronde. Ze komen zo aan de leiding in hun poule. Zondag kijken Nederland en België elkaar in Sittard in de ogen op de slotspeeldag, met als inzet een ticket voor de barrages.

Het team van Yérime Sylla was al snel op achtervolgen aangewezen: 1-3. Daarop herstelden de Belgen het evenwicht. Met de rust in zicht stond de 12-10 voorsprong op het scorebord. Maar de Turken zorgden er alsnog voor dat beide teams met 12-12 naar de kleedkamers trokken.

Na de pauze sloeg Turkije een tweepuntenkloof (13-15). De Belgen gingen daarop een versnelling hoger spelen en liepen uit tot 22-17. Vervolgens controleerden de Red Wolves, met een uitstekende doelman Lettens, de wedstrijd tot de laatste seconde: 27-21.

Op de openingsspeeldag hielden de Turken en de Belgen elkaar in evenwicht (27-27) in Eskisehir. Vervolgens verloren de Red Wolves met 25-26 van Nederland en trokken ze tweemaal aan het langste eind (33-28 en 24-26) tegen Griekenland.

In groep 5 telt België zeven punten. Nederland, dat één wedstrijd minder telt, heeft zes punten. Daarna volgen Turkije (5 ptn) en Griekenland (0), dat donderdag Nederland ontvangt. De groepswinnaar speelt in juni een dubbel barrageduel om een plaats op het WK, dat van 9 tot 27 januari 2019 in Denemarken en Duitsland plaatsvindt.

Zondag nemen Nederland en België het tegen elkaar op, de wedstrijd waarin de beslissing valt over het barrageticket.

