Red Wolves moeten kruis maken over WK handbal na verlies in Nederland Redactie

14u43

Bron: Belga 0 BELGA_HANDOUT Meer Sport De Belgische handbalmannen zijn uitgeschakeld in de voorronde van het WK 2019. De Red Wolves verloren met 33-30 van Nederland en grijpen zo naast groepswinst en het ticket voor een dubbel barrageduel om een plaats op het WK.

België moest winnen in Sittard om leider Nederland nog van de eerste plaats in poule 5 te stoten. Maar bij de rust keken de troepen van bondscoach Yerime Sylla al tegen een 17-14 achterstand aan.

Eind oktober opende België de groepsfase met een draw in Turkije (27-27) en nipt verlies thuis tegen Oranje (25-26). Eerder deze maand werd twee keer gewonnen van Griekenland (33-28 en 24-26) en ging in Leuven ook Turkije voor de bijl (27-21).

België beëindigt de groep na zes speeldagen als tweede achter Nederland, dat in juni play-offs mag afwerken om een plek op het WK 2019 in Denemarken en Duitsland.

BELGA_HANDOUT

BELGA_HANDOUT

BELGA_HANDOUT