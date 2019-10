Red Panthers winnen van Ierland en tanken vertrouwen voor olympische kwalificaties Redactie

16 oktober 2019

21u26

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben in Dublin een oefenwedstrijd tegen Ierland (FIH 8) met 4-2 gewonnen. Het ging voor de Red Panthers, die maandag al met 2-0 van Zuid-Korea wonnen, om de tweede en laatste voorbereidingswedstrijd in aanloop naar de olympische kwalificatiewedstrijden tegen China (FIH 10) op 25 en 26 oktober in Changzhou.

Door hun tweede overwinning wonnen de Belgen het vriendschappelijk drielandentoernooi in Ierland. De vrouwen van bondscoach Niels Thijssen kwamen al snel op voorsprong tegen de Ieren, die België op het EK in eigen land nog van de vijfde plaats hielden. Alix Gerniers (2.) opende de score, Jill Boon (3.) breidde meteen uit. Hannah Matthews (15.) en Ana O'Flanagan (26.) hingen de bordjes weer gelijk, maar Stephanie Vanden Borre (27, 50.) besliste de wedstrijd met twee doelpunten in het voordeel van de Red Panthers.

Als de Belgische ploeg eind oktober voorbij China geraakt, mag ze zich opmaken voor haar tweede Olympische Spelen na Londen 2012.