Red Panthers vijfde in Hockey Pro League na nederlaag van Nieuw-Zeeland tegen Groot-Brittannië

23 juni 2019

20u44

Bron: Belga 0 Hockey Na de 1-2-nederlaag tegen Argentinië was het voor de Red Panthers afwachten wat Nieuw-Zeeland, dat drie punten achter België stond, deed tegen Groot-Brittanië. Dankzij het 2-0-verlies van de Nieuw-Zeelanders in Londen, eindigt België, 13de op de wereldranglijst, op een onverhoopte vijfde plaats in de Hockey Pro League.

"We vertellen onszelf nu al twee jaar dat we willen stijgen op de wereldranglijst en dat we op termijn de top tien willen binnen sluipen. Het team voelde zich altijd al beter dan wat zijn klassement deed uitschijnen en ze hebben geprofiteerd van de mogelijkheid om mooie prestaties te leveren in de Pro League. Als we zien dat we China, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten achter ons hebben kunnen laten en we tweemaal te sterk waren voor de nummer drie in de wereld, Australië. Dan denk ik dat we getoond hebben dat we meer waard zijn dan de 13de plaats in de wereldranglijst", feliciteerde Thijssen zijn ploeg.

De coach gaf zijn ploeg nu een rustperiode van drie weken, waarna ze midden juli de voorbereiding starten op het EK in Antwerpen, dat van 16 tot 30 augustus plaatsvindt.