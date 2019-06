Red Panthers verweren zich kranig tegen wereldkampioen Nederland, maar stunten niet Werner Thys

08 juni 2019

17u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hockey Geen stuntwerk voor de Red Panthers in hun Pro League-duel tegen wereldkampioen Nederland. De Belgische meisjes verweerden zich wel kranig: 1-2. In de stand moet België de vierde plaats aan Duitsland laten.

Zoals verwacht was het voor de Panthers tegen wereldkampioen Nederland vooral verdedigen geblazen. De Panthers hielden twintig minuten mooi stand, maar bij een eerste strafcorner voor Nederland was het via Lauren Stam wel raak: 0-1.

In de tweede helft verdubbelde Oranje in de 40ste minuut de score: Ginella Zerbo verraste D'Hooghe in de korte hoek. Ondanks het logische overwicht van Nederland lieten de Panthers zich niet onbetuigd. Nadat een eerste Belgische strafcorner geen succes opleverde lukte Emilie Sinia na een mooie aanval wel de aansluitingstreffer: 1-2. Kansen op de gelijkmaker kregen de Panthers echter niet meer. Nederland hield in de laatste negen minuten de bal in eigen team en de Belgische meisjes geraakten niet meer in de Nederlandse cirkel.

In de stand moet België na deze nederlaag de vierde plaats aan Duitsland laten. Duitsland haalde het gisteren op de valreep in Londen tegen Groot-Brittannië (3-4).

Voor de Red Panthers staan er nu twee lastige uitwedstrijden op de affiche. Morgen wacht een nieuw duel tegen Nederland, ditmaal in 's Hertogenbosch en woensdag reizen de Panthers naar Krefeld voor een rechtstreeks duel met Duitsland in de strijd om de vierde plaats.

België startte met Aisling D'Hooghe, Aline Fobe, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Emma Puvez, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Alix Gerniers, Emilie Sinia, Ambre Ballenghien en Anne-Sophie Weyns. Later: Anouk Raes, Michelle Struijk, Lucie Breyne, Tiphaine Duquesne, Alexia 't Serstevens en Joanne Peeters

Stand Pro League

1. Nederland - 11 wedstrijden - 30 punten - 90,90%

2. Argentinië - 14 wedstrijden - 35 punten - 83,33%

3. Australië - 12 wedstrijden - 24 punten - 66,67%

4. Duitsland - 12 wedstrijden - 20 punten - 55,56%

5. België - 11 wedstrijden - 18 punten - 54,55%

6. Nieuw-Zeeland - 12 wedstrijden - 15 punten - 41,67%

7. Groot-Brittannië - 13 wedstrijden - 11 punten - 28,21%

8. China - 15 wedstrijden - 11 punten - 24,44%

9. USA - 14 wedstrijden - 7 punten - 16,67%

Meer over Duitsland

sport

sportdiscipline

België

Nederland

Nederland

hockey

sportevenement