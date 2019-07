Red Panthers verliezen oefeninterland tegen Duitsland Redactie

29 juli 2019

16u31

Bron: Belga 1 Hockey De Belgische hockeyvrouwen hebben een oefeninterland ter voorbereiding op het EK in eigen land (16-25 augustus) verloren. De Red Panthers (FIH 9) gingen in Antwerpen met 1-4 (rust: 1-2) de boot in tegen Duitsland (FIH 5).

Duitsland kwam snel voor, maar de Panthers stelden gelijk via strafcorner. Nadien maakten de Duitse vrouwen het verschil en liepen ze uit tot 1-4. Zaterdag oefenden beide landen een eerste maal tegen mekaar. Toen bleef het 0-0.

De Panthers nemen het in de groepsfase van het EK in Antwerpen op tegen titelverdediger Nederland (FIH 1), Spanje (FIH 7) en Rusland (FIH 23). Op het vorige EK, in 2017, verloor België de finale van gastland Nederland.