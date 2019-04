Red Panthers treffen China in Ukkel: “Elke wedstrijd maken we stappen” Werner Thys

07 april 2019

11u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hockey Na vier verplaatsingen en een zeer degelijke zeven op twaalf spelen de Belgische hockeyvrouwen hun eerste wedstrijden van de Pro League in eigen huis. In Ukkel nemen de meisjes van bondscoach Niels Thijssen het op tegen China, woensdag is de Verenigde Staten de opponent.

De Red Panthers begonnen hun Pro League-avontuur einde januari met een heuse wereldreis. Na 2-0-verlies tegen Argentinië, werd er begin februari twee keer gestunt. Eerst ging Nieuw-Zeeland (0-1), vervolgens Australië voor de bijl (1-2).

“Twee keer winnen tegen landen binnen de top zes van de wereld, dan mag je gerust van een geslaagde trip spreken”, lacht Barbara Nelen, die afwisselend met Jill Boon de kapiteinsband draagt. “We wisten dat we de mogelijkheden hadden om van die landen te winnen. En deze keer bleef het niet alleen bij woorden. Die overwinningen gaven ons een geweldige boost.”

Vorige week trokken de Panthers dan naar Lancaster om er 1-1-gelijk te spelen tegen de Verenigde Staten. Een teleurstelling na die straffe prestaties in februari? “We speelden in Amerika beste een goede wedstrijd”, aldus Nelen. “We creëerden genoeg kansen en de statistieken gaven aan dat wij - uitgezonderd het tweede kwart - het betere team waren. We maken in deze Pro League in elke wedstrijd progressie. Het was jammer dat we niet meer scoorden, maar ontgoochelen deden we niet. Je moet er ook rekening mee houden dat de omstandigheden helemaal anders waren in vergelijking met de eerste drie wedstrijden. Toen waren we vele weken samen, nu kwamen alle meisjes terug van clubhockey. En het niveauverschil tussen wedstrijden in de vaderlandse competitie en internationale matchen is wel degelijk groot.”

Bij een gelijkspel worden er in de Pro League shoot-outs afgewerkt. De winnaar van die shoot-outs krijgt een extra punt. Maar shoot-outs en Red Panthers: dat is geen goed huwelijk. Ook in Lancaster liep het na een zenuwslopende reeks mis (5-4). Het was reeds de tiende keer dat de Panthers na shoot-outs het hoofd moesten buigen. “Neen, dat is geen statistiek om fier op te zijn”, beseft Nelen. “En toch gaat het de goede richting uit. Aisling D’Hooghe staat tijdens die shoot-outs met een pak meer vertrouwen te keepen. Eén keer die shoot-outs winnen en we zijn vertrokken: daar ben ik van overtuigd.”

De wedstrijden die zich nu in Ukkel aandienen staan reeds lang met stip in de agenda van bondscoach Thijssen genoteerd. In het kader van de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen willen de Panthers (FIH 13) immers stijgen op de wereldranglijst en daarom is scoren tegen China (FIH 10) en de Verenigde Staten (FIH 12), zeer belangrijk. “We beseffen dat deze twee wedstrijden van groot belang zijn en we gaan voor de volle buit”, zegt Nelen. “China heeft de laatste jaren stappen gezet en hanteert een aparte, fysieke stijl. We moeten er rekening mee houden dat China zeer verticaal speelt. Iedereen kijkt er naar uit om eindelijk Pro League-matchen in eigen huis te spelen.”

Omdat sommige landen al negen of acht matchen speelden, wordt de ranking van de Pro League bepaald aan de hand van het percentage van het aantal behaalde punten. Met zeven op twaalf - en dus 58,33 procent - staan de Panthers op een zeer mooie gedeelde derde plaats. Dromen van de Final 4 doet Nelen vooralsnog niet. “Neen, we moeten met de voeten op de grond blijven, er staan nog twaalf wedstrijden op de agenda”, lacht ze.

Nog tickets beschikbaar voor België-China én fandag met Red Lions

De tribunes A, B en E zijn voor de wedstrijd van morgen tegen China ondertussen uitverkocht, maar voor de tribunes C en D zijn er nog wél tickets beschikbaar. Leuke extra: de Belgische Hockeyfederatie organiseert morgen een fandag en ook de Red Lions zijn mét hun wereldbeker op de afspraak. De fandag start om 12 uur, de Panthers beginnen om 15.30 uur aan hun wedstrijd tegen China. Tickets kopen kan nog via http://www.fihproleague.be/en/tickets/.

Selectie Red Panthers

Doelvrouwen: Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu

Verdedigers: Tiphaine Duquesne, Aline Fobe, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre en Judith Vandermeiren.

Middenvelders: Sophie Limauge, Alix Gerniers, Pauline Leclef, Barbara Nelen en Michelle Struijk.

Aanvallers: Jill Boon, Ambre Ballenghien, Emilie Sinia, Louise Versavel en Anne-Sophie Weyns.

Stand Pro League

Nederland, 5 gespeeld, 12 punten, 80%

Argentinië, 8 gespeeld, 19 punten, 79,17%

Australië, 8 gespeeld, 14 punten, 58,33%

België, 4 gespeeld, 7 punten, 58,33%

Nieuw-Zeeland, 9 gespeeld, 12 punten, 44,44%

Duitsland, 4 gespeeld, 5 punten, 41,67%

Groot-Brittannië, 4 gespeeld, 5 punten, 41,67%

China, 8 gespeeld, 7 punten, 29,17%

Verenigde Staten, 6 gespeeld, 3 punten, 16.67%