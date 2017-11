Red Panthers treffen Australië, Nieuw-Zeeland en Japan op WK in Londen Redactie

Bron: Belga 0 Photonews Meer Sport De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 13) neemt het op het WK in Londen (21 juli - 5 augustus 2018) in groep D op tegen Australië (FIH 4), Nieuw-Zeeland (FIH 5) en Japan (FIH 12).



De speelsters van bondscoach Niels Thijssen openen het toernooi op zondag 22 juli tegen Nieuw-Zeeland, de recente verliezend finalist van de finale van de World League. Op dinsdag 24 juli volgt het duel tegen Australië, waarna in de derde en laatste poulewedstrijd, op zaterdag 28 juli, Japan partij wordt gegeven. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales.

Op het vorige WK in 2014 in Nederland eindigden de Red Panthers op een teleurstellende twaalfde en laatste plaats. Op het EK afgelopen zomer, opnieuw in Nederland, verging het de Belgische vrouwen met een tweede stek beter. In de finale was toen het gastland te sterk.

Het programma van de Red Panthers :

Zondag 22/7 (19u): Nieuw-Zeeland - België

Dinsdag 24/7 (14u): Australië - België

Zaterdag 28/7 (14u): Japan - België

Van 30 tot 31/7: (eventueel) klassementswedstrijden voor de plaatsen 9 tot 16

Van 1 tot 2/8: (ev.) kwartfinales

Zaterdag 4/8: (ev.) halve finales

zondag 5/8: (ev.) finale

