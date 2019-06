Red Panthers stuiten ook vandaag op Nederland, woensdag is winst een must Werner Thys

09 juni 2019

15u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hockey Na de 1-2-nederlaag gisteren op het Wilrijkse Plein ging het voor de Red Panthers nu richting ’s Hertogenbosch voor een nieuw duel met de wereldkampioen. De dominantie van de thuisploeg was groot, maar het was wel pas in de 44ste minuut dat Oranje de openingstreffer scoorde. De Panthers richten zich nu op het belangrijk duel woensdag in Krefeld tegen Duitsland.

Voor het tweede duel tegen de wereldkampioen in twee dagen kreeg Aisling D’Hooghe rust. Elena Sotgiu en Elodie Picard – zij wisselden per kwart af – mochten haar plek in doel innemen. In tegenstelling tot gisteren kwamen Louise Versavel, Sophie Limauge, Jill Boon en Judith Vandermeiren opnieuw in de kern. Stephanie Vanden Borre, Emma Puvrez, Michelle Struijk en Alix Gerniers kregen rust.

In een sfeervol ’s Hertogenbosch hielden de Panthers in de eerste helft stand. Uiteraard was het zo goed als voortdurend verdedigen geblazen, maar Sotgiu en Picard hielden de netten schoon. Aan het einde van de eerste helft was het helemaal alle hens aan dek toen Tiphaine Duquesne met betwistbaar geel vijf minuten naar de kant moest. En Louise Versavel deelde in de eerste helft in de klappen. Eerst kreeg ze een bal in de maagstreek, even later werd ze geraakt in het aangezicht. Uiteindelijk gingen de teams met 0-0 de rust in.

Om het eerste punt ooit in een officieel duel tegen Oranje te halen moesten de Panthers nog 30 minuten standhouden. Die hoop leek reeds na vijf minuten vervlogen toen Nederland een stroke kreeg, maar Sotgiu stopte knap het schot van van Maasakker.

Strafcorners

Twee minuten voor het einde van het derde kwart, in de 44ste minuut, moesten de Panthers zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Op strafcorner vloerde Frederique Matla doelvrouw Sotgiu. Opnieuw leken onze hockeyvrouwen – net als gisteren - met één doelpunt verschil te verliezen van Nederland, maar in de allerlaatste minuut zorgde van Maasakker, opnieuw op strafcorner, voor 2-0 cijfers.

Voor de Panthers werd het dus nul op zes tegen het oppermachtige Oranje. Door de 2-1-zege van Duitsland tegen Nieuw-Zeeland wordt de Final 4 halen nu een zeer lastige klus. Woensdag in Krefeld winnen tegen de Duitse meisjes lijkt noodzakelijk.

België startte met Elena Sotgiu, Aline Fobe, Lien Hillewaert, Anouk Raes, Alexia ’t Serstevens, Judith Vandermeiren, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Lucie Beyne, Emilie Sinia en Louise Versavel. Volgden: Sophie Limauge, Joanne Peeters, Anne-Sophie Weyns, Tiphaine Duquesne, Ambre Ballenghien, Jill Boon en Elodie Picard.b

Stand Pro League

Nederland – 12 wedstrijden – 33 punten – 91,67%

Argentinië – 14 wedstrijden – 35 punten – 83,33%

Australië – 12 wedstrijden – 24 punten – 66,67%

Duitsland – 13 wedstrijden – 23 punten – 58,97%

België – 12 wedstrijden – 18 punten – 50%

Nieuw-Zeeland – 13 wedstrijden – 15 punten – 38,46%

Groot-Brittannië – 13 wedstrijden – 11 punten – 28,21%

China – 15 wedstrijden – 11 punten – 24,44%

USA – 14 wedstrijden – 7 punten – 16,67%

Later vandaag wordt nog Groot-Brittannië – Australië gespeeld.